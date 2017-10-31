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Жесткий розыгрыш Макса Арнольда, после которого в «Вольфсбурге» не останется сердечников

Жесткий розыгрыш Арнольда, после которого в «Вольфсбурге» не останется сердечников
Eurosport

33 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Теперь у «волков» разовьется фобия мусорных баков.

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд устроил жесткий розыгрыш на Хэллоуин. 23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал одноклубников.

Большинство игроков, вроде Куна Кастелса и Даниэля Дидави, были реально напуганы.

  • Арнольд забил 1 гол в 10 официальных матчах сезона-2017/18.
  • После десяти туров Бундеслиги «Вольфсбург» с 11 очками занимает 14-е место.

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