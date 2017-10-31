Eurosport
Жесткий розыгрыш Макса Арнольда, после которого в «Вольфсбурге» не останется сердечников
Теперь у «волков» разовьется фобия мусорных баков.
Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд устроил жесткий розыгрыш на Хэллоуин. 23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал одноклубников.
Большинство игроков, вроде Куна Кастелса и Даниэля Дидави, были реально напуганы.
- Арнольд забил 1 гол в 10 официальных матчах сезона-2017/18.
- После десяти туров Бундеслиги «Вольфсбург» с 11 очками занимает 14-е место.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте