Getty Images

Игрок «РБ Лейпциг», будущая звезда «Ливерпуля» Наби Кейта пойман с поддельными водительскими правами

Кейта пойман с поддельными водительскими правами
Eurosport

59 мин. назад

Придется ездить на такси.

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта уличен в Германии за использованием поддельных водительских прав.

22-летний футболист подделал права в родной Гвинее, чтобы получить соответствующую лицензию в ЕС. Теперь Кейта будет оштрафован на 100 тысяч евро.

  • Наби забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 12 официальных матчах сезона-2017/18 за «РБ».
  • 1 июля 2018 года Кейта перейдет в «Ливерпуль» за 70 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча

04:34
Популярные видео
«Предаторс» пожарили утятину из Анахайма, отгрузив им 5 шайб
 101 просмотров3 ч
Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»
2 553 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться