Игрок «РБ Лейпциг», будущая звезда «Ливерпуля» Наби Кейта пойман с поддельными водительскими правами

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта уличен в Германии за использованием поддельных водительских прав.

22-летний футболист подделал права в родной Гвинее, чтобы получить соответствующую лицензию в ЕС. Теперь Кейта будет оштрафован на 100 тысяч евро.

Наби забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в 12 официальных матчах сезона-2017/18 за «РБ».

1 июля 2018 года Кейта перейдет в «Ливерпуль» за 70 млн евро.

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