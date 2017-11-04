Eurosport
Дикий фэйл вратаря «Майнца», который пытался выбить воображаемый мяч, потому что потерял настоящий
Для Робина Зентнера все закончилось хорошо.
Комичный случай произошел во время матча «Майнца» с мёнхенгладбахской «Боруссией». Кипер «Майнца» Робин Зентнер получил пас от защитника, но не заметил, как мяч укатился ему за спину. Вратарь спутал одиннадцатиметровую отметку с мячом и пытался отпасовать ее партнеру.
Для «Майнца» ошибка Зентнера едва не обернулась голом.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- Зентнер сменил на воротах «Майнца» Рене Адлера, получившего травму в конце октября.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте