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Дикий фэйл вратаря «Майнца», который пытался выбить воображаемый мяч, потому что потерял настоящий

Дикий фэйл вратаря «Майнца», который пытался выбить воображаемый мяч, потому что потерял настоящий
Eurosport

44 мин. назад

Для Робина Зентнера все закончилось хорошо.

Комичный случай произошел во время матча «Майнца» с мёнхенгладбахской «Боруссией». Кипер «Майнца» Робин Зентнер получил пас от защитника, но не заметил, как мяч укатился ему за спину. Вратарь спутал одиннадцатиметровую отметку с мячом и пытался отпасовать ее партнеру.

Для «Майнца» ошибка Зентнера едва не обернулась голом.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • Зентнер сменил на воротах «Майнца» Рене Адлера, получившего травму в конце октября.

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