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Шедевр Левандовского пяткой, флюк Алабы и еще пара мячей из битвы «Дортмунда» и «Баварии»
Мюнхенцы почти разгромили «Боруссию» в гостях.
Счет в матче на 16-й минуте открыл Арьен Роббен. Полузащитник «Баварии» занял выгодную позицию в штрафной, дождался паса и пальнул под перекладину.
На 37-й минуте преимущество гостей удвоил Роберт Левандовский. Поляк изящно переправил мяч в ворота пяткой после передачи Йозуа Киммиха.
Во втором тайме мюнхенцы довели дело до разгрома. Давид Алаба навесил в штрафную, а мяч, никого не коснувшись, залетел в дальний угол ворот дортмундцев.
Дортмундцы забили лишь на 88-й минуте. Красивым обводящим в дальний угол отметился Марк Бартра.
- «Бавария» укрепила лидерство в Бундеслиге. У мюнхенцев 26 очков в 11 матчах.
- «Боруссия» идет третьей, уступая мюнхенцам 6 очков, а «Лейпцигу» – 2 балла.
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