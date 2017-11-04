Шедевр Левандовского пяткой, флюк Алабы и еще пара мячей из битвы «Дортмунда» и «Баварии»

Счет в матче на 16-й минуте открыл Арьен Роббен. Полузащитник «Баварии» занял выгодную позицию в штрафной, дождался паса и пальнул под перекладину.

На 37-й минуте преимущество гостей удвоил Роберт Левандовский. Поляк изящно переправил мяч в ворота пяткой после передачи Йозуа Киммиха.

Во втором тайме мюнхенцы довели дело до разгрома. Давид Алаба навесил в штрафную, а мяч, никого не коснувшись, залетел в дальний угол ворот дортмундцев.

Дортмундцы забили лишь на 88-й минуте. Красивым обводящим в дальний угол отметился Марк Бартра.

«Бавария» укрепила лидерство в Бундеслиге. У мюнхенцев 26 очков в 11 матчах.

«Боруссия» идет третьей, уступая мюнхенцам 6 очков, а «Лейпцигу» – 2 балла.

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