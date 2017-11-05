Getty Images

Матс Хуммельс продырявил бутсы перед матчем с «Боруссией», чтобы его пальцам было комфортно

Хуммельс продырявил бутсы перед матчем с «Боруссией», чтобы его пальцам было комфортно
Eurosport

49 мин. назад

Изуродовал такую красоту.

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вышел на матч Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» в дырявых бутсах.

Футболист сделал в них дырки, чтобы большим пальцам ног было комфортно. Хуммельс играет в обуви от adidas.

  • Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Баварии».
  • Мюнхенцы лидируют в чемпионате, на 4 балла опережая ближайшего преследователя – «РБ Лейпциг».

Все новости Бундеслиги

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка Longines: Equita Lyon

00:47
Популярные видео
Битвы роботов. Как «Челси» испортит настроение Моуринью
2 713 просмотров13 ч
Макдэвид и дружочки покуражились в танце с «дьяволами» и вырвали победу. Голов – куча
 898 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться