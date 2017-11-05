Матс Хуммельс продырявил бутсы перед матчем с «Боруссией», чтобы его пальцам было комфортно

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вышел на матч Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» в дырявых бутсах.

Футболист сделал в них дырки, чтобы большим пальцам ног было комфортно. Хуммельс играет в обуви от adidas.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Баварии».

Мюнхенцы лидируют в чемпионате, на 4 балла опережая ближайшего преследователя – «РБ Лейпциг».

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