Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль безумной рабоной закрутил мяч в сетку из-за ворот

Артуро Видаль показал нехитрый, но очень яркий трюк во время тренировки в «Баварии».

Чилиец из-за ворот рабоной придал мячу обратное вращение и отправил его в сетку.

На счету Видаля по одному голу и ассисту в 14 матчах за «Баварию» в сезоне-2017/18.

Полузащитник – один из немногих игроков, оставшихся в расположении немецкого клуба во время товарищеских и матчей плей-офф ЧМ-2018.

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