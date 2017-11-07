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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль безумной рабоной закрутил мяч в сетку из-за ворот

Видаль безумной рабоной закрутил мяч в сетку из-за ворот
Eurosport

1 час назад

Чилиец умеет не только косить соперников.

Артуро Видаль показал нехитрый, но очень яркий трюк во время тренировки в «Баварии».

Чилиец из-за ворот рабоной придал мячу обратное вращение и отправил его в сетку.

  • На счету Видаля по одному голу и ассисту в 14 матчах за «Баварию» в сезоне-2017/18.
  • Полузащитник – один из немногих игроков, оставшихся в расположении немецкого клуба во время товарищеских и матчей плей-офф ЧМ-2018.

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