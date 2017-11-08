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Роберт Левандовский стал жертвой мошенника, перечислив 24 тысячи евро на лечение ребенка
Поляк прокололся на добром деле.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский вызвался помочь польскому мальчику, родители которого собирали деньги на борьбу с раком глаза. Футболист перечислил 24 тысячи евро на счет аукциона, собиравшего деньги, но он оказался фиктивным.
Полиция уже вычислила мошенника, на чей счет поступили деньги. Мужчина заявил, что вернет полученную обманом сумму, сообщил Bild. Позднее мошенник выложил скрин с переводом денег на счет Левандовского.
- Левандовский комментариев по сложившейся ситуации не дал.
- Поляк готовится в составе сборной к товарищеской игре против Уругвая.
- На счету Роберта 15 голов в 17 играх сезона-2017/18.
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