Мёнхенгладбахская «Боруссия» гениально отреагировала на увеличение количества символов в твиттере

Твиттер расширил ограничение по количеству символов в твитах, и многие футбольные клубы отреагировали на это в соцсетях.

Чуть ли не ярче всех сделала это «Боруссия» Мёнхенгладбах:

«Дорогой твиттер. Спасибо, что дал нам 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться полным именем.

Искренне ваш,

Спортивный клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, 1900 e.V.»

Гладбахская «Боруссия» идет восьмой в чемпионате Германии.

На ее счету 18 баллов, всего на 8 меньше, чем у лидирующей «Баварии».

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