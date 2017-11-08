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Мёнхенгладбахская «Боруссия» гениально отреагировала на увеличение количества символов в твиттере
Искренне ваш.
Твиттер расширил ограничение по количеству символов в твитах, и многие футбольные клубы отреагировали на это в соцсетях.
Чуть ли не ярче всех сделала это «Боруссия» Мёнхенгладбах:
«Дорогой твиттер. Спасибо, что дал нам 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться полным именем.
Искренне ваш,
Спортивный клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, 1900 e.V.»
- Гладбахская «Боруссия» идет восьмой в чемпионате Германии.
- На ее счету 18 баллов, всего на 8 меньше, чем у лидирующей «Баварии».
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