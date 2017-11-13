В «Баварию» вернулся 75-летний доктор, которого со скандалом уволил Хосеп Гвардиола

Президент клуба Ули Хёнесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и Мюллер-Вольфарт согласовали концепцию развития медицинского департамента «Баварии».

Как сообщает Bild, 75-летний Мюллер-Вольфарт будет руководить командой клубных врачей и координировать взаимодействие с приходящими специалистами, если их услуги потребуются.

Мюллер-Вольфарт покинул «Баварию» в 2015 году в связи с разногласиями с тогдашним главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Ранее Мюллер-Вольфарт работал врачом в «Баварии» с 1977 года с перерывом на сезон-2008/09.

Его клиентами были ямайский спринтер Усэйн Болт, теннисист Борис Беккер, фигуристка Катарина Витт и российский конькобежец Иван Скобрев.

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