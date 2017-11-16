«Боруссия» Дортмунд вывела из состава Пьера-Эмерика Обамеянга по дисциплинарным причинам

Вечером 16 ноября «Боруссия» выступила с заявлением об отстранении 28-летнего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга от игры со «Штутгартом». Подробности и причины инцидента не сообщаются.

В ноябре 2016 года «Боруссия» уже отстраняла Обамеянга – габонец пропустил матч со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

В 17 матчах сезона-2017/18 у Обамеянга 15 голов и 1 ассист.

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