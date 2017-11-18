Унизительный привоз Романа Бюрки, у которого на секунду отказал мозжечок

Гениальный эпизод случился на четвертой минуте матча «Штутгарта» и «Боруссии». Марк Бартра отдал пас на почему-то убежавшего из ворот Романа Бюрки. Мяч попал в ногу вратарю, и тот спикировал в землю. Чадрак Аколо в это время спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Матч завершился победой «Штутгарта» – 2:1: также забил Йосип Брекало. У «Дортмунда» отличился Максимилиан Филипп.

«Боруссия» идет на третьей строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть очков. У мюнхенцев игра в запасе.

После победы над «шмелями» «Штутгарт» поднялся на 11-е место, набрав 16 баллов.

Таблица Бундеслиги