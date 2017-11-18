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Унизительный привоз Романа Бюрки, у которого на секунду отказал мозжечок

Унизительный привоз Бюрки, у которого на секунду отказал мозжечок
Eurosport

1 час назад

Одна из нелепейших ошибок сезона.

Гениальный эпизод случился на четвертой минуте матча «Штутгарта» и «Боруссии». Марк Бартра отдал пас на почему-то убежавшего из ворот Романа Бюрки. Мяч попал в ногу вратарю, и тот спикировал в землю. Чадрак Аколо в это время спокойно закатил мяч в пустые ворота.

  • Матч завершился победой «Штутгарта» – 2:1: также забил Йосип Брекало. У «Дортмунда» отличился Максимилиан Филипп.
  • «Боруссия» идет на третьей строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть очков. У мюнхенцев игра в запасе.
  • После победы над «шмелями» «Штутгарт» поднялся на 11-е место, набрав 16 баллов.

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