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Коуч «Баварии» Юпп Хайнкес первым выиграл 500 матчей в Бундеслиге в качестве игрока и тренера
Не зря вернулся.
В матче 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» расправилась с «Аугсбургом» со счетом 3:0. Благодаря этому результату 72-летний Юпп Хайнкес первым достиг отметки в 500 побед в Бундеслиге.
174 матча Хайнкес выиграл в качестве футболиста, 326 – в качестве тренера.
- В бытность футболиста Хайнкес четыре раза становился чемпионом Германии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
- В качестве тренера Юпп трижды делал чемпионом страны «Баварию».
- В 2013 году Хайнкес завершил карьеру, но спустя четыре сезона вернулся в мюнхенскую команду на смену Карло Анчелотти.
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