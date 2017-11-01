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Рахим Стерлинг поиздевался над Лероем Сане и еще двумя пацанами в самолете, но ни разу не отхватил
Полузащитник «Манчестер Сити» тот еще шутник.
Рахим Стерлинг очень любит разыгрывать партнеров, что еще раз доказал во время полета на матч Лиги чемпионов против «Наполи».
Нападающий по очереди издевался над одноклубниками: Рахим закрывал жертвам троллинга носы во время сна и щекотал их ниткой по лицу. Удивительно, но никто из игроков, включая Лероя Сане, не наказал Стерлинга за юмор.
- «Ман Сити» сыграет с «Наполи» на выезде в 22:45 (мск).
- В случае победы «горожане» обеспечат себе место в плей-офф турнира.
- На счету Стерлинга 9 голов и 2 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18.
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