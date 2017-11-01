Рахим Стерлинг поиздевался над Лероем Сане и еще двумя пацанами в самолете, но ни разу не отхватил

Рахим Стерлинг очень любит разыгрывать партнеров, что еще раз доказал во время полета на матч Лиги чемпионов против «Наполи».

Нападающий по очереди издевался над одноклубниками: Рахим закрывал жертвам троллинга носы во время сна и щекотал их ниткой по лицу. Удивительно, но никто из игроков, включая Лероя Сане, не наказал Стерлинга за юмор.

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«Ман Сити» сыграет с «Наполи» на выезде в 22:45 (мск).

В случае победы «горожане» обеспечат себе место в плей-офф турнира.

На счету Стерлинга 9 голов и 2 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18.

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