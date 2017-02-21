Манчестер Сити
    -
    22:45
    21.02.17
    Этихад
    Монако
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Монако
      Лига чемпионов УЕФА - 21 февраля 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Монако» набрал чудовищную форму и подошел к матчу с «Манчестер Сити» в оптимальных кондициях. Смогут ли подопечные Пепа Гвардиолы остановить Фалькао и других раззабивавшихся монегасков? Узнаем совсем скоро.

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