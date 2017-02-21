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Манчестер Сити - Монако
Лига чемпионов УЕФА - 21 февраля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Монако» набрал чудовищную форму и подошел к матчу с «Манчестер Сити» в оптимальных кондициях. Смогут ли подопечные Пепа Гвардиолы остановить Фалькао и других раззабивавшихся монегасков? Узнаем совсем скоро.