Реал Мадрид
    -
    22:45
    15.02.17
    Сантьяго Бернабеу
    Наполи
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Наполи
      Лига чемпионов УЕФА - 15 февраля 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 15 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Реал» продолжает защиту титула, но против яркого и дерзкого «Наполи» будет очень сложно.

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