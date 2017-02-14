Бенфика
    -
    22:45
    14.02.17
    Эстадио да Луж
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Бенфика - Боруссия
      Лига чемпионов УЕФА - 14 февраля 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бенфика – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Руй Витория или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бенфика – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бенфика и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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