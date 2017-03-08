Боруссия Дортмунд
    -
    22:45
    08.03.17
    Сигнал Идуна Парк
    Бенфика
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Боруссия - Бенфика
      Лига чемпионов УЕФА - 8 марта 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Бенфика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Томас Тухель или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Бенфика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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