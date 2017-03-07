Арсенал
    -
    22:45
    07.03.17
    Эмирейтс
    Бавария Мюнхен
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Бавария
      Лига чемпионов УЕФА - 7 марта 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Арсенал – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Арсену Венгеру нужно немного помучаться перед своими болельщиками и мирно принять вылет из Лиги чемпионов от «Баварии». Как будто в первый раз, ну.

      Комментарии 0