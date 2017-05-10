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Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА - 10 мая 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Реал» почти в финале. «Атлетико» нужно чудо, чтобы победить с нужным счетом и сохранить Гризманна и Симеоне еще хотя бы на годик.