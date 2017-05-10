Атлетико Мадрид
    -
    21:45
    10.05.17
    Стадион Висенте Кальдерон
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА - 10 мая 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Реал» почти в финале. «Атлетико» нужно чудо, чтобы победить с нужным счетом и сохранить Гризманна и Симеоне еще хотя бы на годик.

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