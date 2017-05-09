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Ювентус - Монако
Лига чемпионов УЕФА - 9 мая 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 9 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ювентус и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Гонсало Игуаин двумя мячами, казалось бы, убил интригу в этой паре. Но вдруг молодой и бегущий «Монако» встрепенется? Читайте все о матче «Ювентуса» с монегасками на Eurosport.ru.