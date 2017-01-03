Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро

Парижский суд вынес приговор в отношении четырех фанатов «Челси», обвиненных в расизме в парижском метро после матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» в 2015 году, сообщает BBC. Хулиганы, попавшие в объектив камеры мобильного телефона во время скандирования расистских кричалок и угроз в адрес темнокожего пассажира, получили по одному году условно и были оштрафованы на 10 тысяч евро. Эти деньги они обязаны выплатить пострадавшему гражданину по имени Сулейман Силла.

Случай в парижском метро – не единственный, когда фанаты лондонцев унижали людей по национальному или расовому признаку. В конце 2016 года во время матча против «Тоттенхэма» поклонники «синих» распевали антисемистские песни в адрес болельщиков соперника.

«Челси» – лидер АПЛ. Команда Антонио Конте не теряла очки 13 матчей подряд.

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