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Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро

Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро
Eurosport

Вчера в 23:32

Четверо мужчин едва не угодили за решетку.

Парижский суд вынес приговор в отношении четырех фанатов «Челси», обвиненных в расизме в парижском метро после матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» в 2015 году, сообщает BBC. Хулиганы, попавшие в объектив камеры мобильного телефона во время скандирования расистских кричалок и угроз в адрес темнокожего пассажира, получили по одному году условно и были оштрафованы на 10 тысяч евро. Эти деньги они обязаны выплатить пострадавшему гражданину по имени Сулейман Силла.

Случай в парижском метро – не единственный, когда фанаты лондонцев унижали людей по национальному или расовому признаку. В конце 2016 года во время матча против «Тоттенхэма» поклонники «синих» распевали антисемистские песни в адрес болельщиков соперника.

  • «Челси» – лидер АПЛ. Команда Антонио Конте не теряла очки 13 матчей подряд.

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