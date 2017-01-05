AFP

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА

Роналду, Месси, Гризманн и Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
Eurosport

23 ч. назад

Состав настолько крут, что Неймару, Луису Суаресу и Гарету Бэйлу места не нашлось.

В четверг УЕФА подвел итоги голосования болельщиков символическую сборную 2016 года. В состав команды вошли:

Джанлуиджи БуффонЮвентус»), Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джером БоатенгБавария»), Жерар ПикеБарселона»), Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).

  • Больше всех голосов получил Рамос (75%), опередивший Роналду (69%) и Месси (64%).
  • Роналду вошел в команду года УЕФА в 11-й раз и упрочил лидерство. Следом идет Месси (8).
  • Бонуччи, Боатенг, Модрич и Гризманн дебютировали в команде года УЕФА.

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