AFP
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
Состав настолько крут, что Неймару, Луису Суаресу и Гарету Бэйлу места не нашлось.
В четверг УЕФА подвел итоги голосования болельщиков символическую сборную 2016 года. В состав команды вошли:
Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джером Боатенг («Бавария»), Жерар Пике («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).
- Больше всех голосов получил Рамос (75%), опередивший Роналду (69%) и Месси (64%).
- Роналду вошел в команду года УЕФА в 11-й раз и упрочил лидерство. Следом идет Месси (8).
- Бонуччи, Боатенг, Модрич и Гризманн дебютировали в команде года УЕФА.
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