«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке

«МЮ» стал абсолютным лидером составленного УЕФА рейтинга с клубов с наибольшими чистыми долгами. Несмотря на рекордные доходы за 2016 год чистый долг «красных дьяволов» вырос и достиг 536 млн евро.

Седьмое место в таблице занимает ЦСКА (249 млн евро), а в топ-20 попало и находящееся на грани банкроства московское «Динамо» (164 млн евро).

Первая десятка клубов с наивысшим чистым долгом выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» – 536 млн евро

2. «Бенфика» – 336 млн евро

3. «Интер» – 306 млн евро

4. «Валенсия» – 285 млн евро

5. «Куинз Парк Рейнджерс» – 279 млн евро

6. «Милан» – 249 млн евро

7. ЦСКА – 224 млн евро

8. «Галатасарай» – 222 млн евро

9. «Ювентус» – 209 млн евро

10. «Рома» – 208 млн евро…

14. «Динамо» (Москва) – 164 млн евро.

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Источник: официальный сайт УЕФА