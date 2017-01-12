AFP

«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке

«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
Eurosport

1 час назад

Единственный рейтинг из крутых клубов, где нет «Барселоны» с «Реалом».

«МЮ» стал абсолютным лидером составленного УЕФА рейтинга с клубов с наибольшими чистыми долгами. Несмотря на рекордные доходы за 2016 год чистый долг «красных дьяволов» вырос и достиг 536 млн евро.

Седьмое место в таблице занимает ЦСКА (249 млн евро), а в топ-20 попало и находящееся на грани банкроства московское «Динамо» (164 млн евро).

Первая десятка клубов с наивысшим чистым долгом выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» – 536 млн евро

2. «Бенфика» – 336 млн евро

3. «Интер» – 306 млн евро

4. «Валенсия» – 285 млн евро

5. «Куинз Парк Рейнджерс» – 279 млн евро

6. «Милан» – 249 млн евро

7. ЦСКА – 224 млн евро

8. «Галатасарай» – 222 млн евро

9. «Ювентус» – 209 млн евро

10. «Рома» – 208 млн евро…

14. «Динамо» (Москва) – 164 млн евро.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Источник: официальный сайт УЕФА

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш женской эстафеты с бомбически крутой Дальмайер и без Подчуфаровой, которая проиграла 4 минуты

02:39
Популярные видео
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
6 841 просмотров13 ч
2 аллей-упа подряд от «Химок», данк через троих и другие мощнейшие броски сверху Еврокубка
 952 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться
1
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
2
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
3
Форвард «Реала» Криштиану Роналду попросил оператора показать ему повтор момента с офсайдом
4
Арсен Венгер: «Бог создал мир за 7 дней, а этот сезон – как седьмой день для нас»
5
«Арсенал» никогда не проходил «Баварию» и еще 28 фактов о парах 1/8 финала Лиги чемпионов
6
«Бавария» – «Арсенал», «ПСЖ» – «Барселона» и другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов
7
Прирост силы. Почему «Ростов» – лучшая еврокубковая команда России
8
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик: «Мы не боимся никого, даже «Реал» с Криштиану Роналду»
1 час назад
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
05/01/2017 в 20:02
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
03/01/2017 в 23:32
Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро
24/12/2016 в 16:47
Джошуа Киммих, Ренату Саншиш и Самуэль Умтити стали прорывом года в Лиге чемпионов
13/12/2016 в 14:24
Арсен Венгер: «Бог создал мир за 7 дней, а этот сезон – как седьмой день для нас»
12/12/2016 в 22:24
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик: «Мы не боимся никого, даже «Реал» с Криштиану Роналду»
12/12/2016 в 20:26
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер: «Нынешний «Арсенал» – самый сильный за последние годы»
12/12/2016 в 19:28
«Арсенал» никогда не проходил «Баварию» и еще 28 фактов о парах 1/8 финала Лиги чемпионов