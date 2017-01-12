AFP
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
Единственный рейтинг из крутых клубов, где нет «Барселоны» с «Реалом».
«МЮ» стал абсолютным лидером составленного УЕФА рейтинга с клубов с наибольшими чистыми долгами. Несмотря на рекордные доходы за 2016 год чистый долг «красных дьяволов» вырос и достиг 536 млн евро.
Седьмое место в таблице занимает ЦСКА (249 млн евро), а в топ-20 попало и находящееся на грани банкроства московское «Динамо» (164 млн евро).
Первая десятка клубов с наивысшим чистым долгом выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» – 536 млн евро
2. «Бенфика» – 336 млн евро
3. «Интер» – 306 млн евро
4. «Валенсия» – 285 млн евро
5. «Куинз Парк Рейнджерс» – 279 млн евро
6. «Милан» – 249 млн евро
7. ЦСКА – 224 млн евро
8. «Галатасарай» – 222 млн евро
9. «Ювентус» – 209 млн евро
10. «Рома» – 208 млн евро…
14. «Динамо» (Москва) – 164 млн евро.
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Источник: официальный сайт УЕФА