Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму задней поверхности бедра во встрече с «Севильей» в чемпионате Испании. По оценкам врачей, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется месяц.

Скорее всего, Карвахаль пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля) и оба полуфинала Кубка Испании (1 и 8 февраля), если «Реал» пройдет «Сельту», передает Marca.

В сезоне-2016/17 Карвахаль забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.

В первом четвертьфинале Кубка Испании «Реал» уступил «Сельте» дома – 1:2.

Все новости ЛЧ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме