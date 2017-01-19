Imago
Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»
Двумя поражениями кряду беды мадридского клуба не ограничиваются.
Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму задней поверхности бедра во встрече с «Севильей» в чемпионате Испании. По оценкам врачей, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется месяц.
Скорее всего, Карвахаль пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля) и оба полуфинала Кубка Испании (1 и 8 февраля), если «Реал» пройдет «Сельту», передает Marca.
- В сезоне-2016/17 Карвахаль забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.
- В первом четвертьфинале Кубка Испании «Реал» уступил «Сельте» дома – 1:2.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте