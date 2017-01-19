Imago

Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»

Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»
Eurosport

44 мин. назад

Двумя поражениями кряду беды мадридского клуба не ограничиваются.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму задней поверхности бедра во встрече с «Севильей» в чемпионате Испании. По оценкам врачей, на восстановление 25-летнему футболисту потребуется месяц.

Скорее всего, Карвахаль пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля) и оба полуфинала Кубка Испании (1 и 8 февраля), если «Реал» пройдет «Сельту», передает Marca.

  • В сезоне-2016/17 Карвахаль забил 1 гол и отдал 6 голевых передач в 25 матчах.
  • В первом четвертьфинале Кубка Испании «Реал» уступил «Сельте» дома – 1:2.

Все новости ЛЧ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку

00:41
Популярные видео
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
 85 просмотров4 ч
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»
 139 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»
2
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
3
После матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» Леонид Слуцкий чуть не подрался с фанатом, обматерив его
4
Прирост силы. Почему «Ростов» – лучшая еврокубковая команда России
5
Испания не потеряла в еврокубках ни одного клуба
6
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
7
Лионель Месси, Неймар, Месут Озил и еще 8 лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов
8
«Арсенал» никогда не проходил «Баварию» и еще 28 фактов о парах 1/8 финала Лиги чемпионов
40 мин. назад
Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»
12/01/2017 в 21:29
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
05/01/2017 в 20:02
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
03/01/2017 в 23:32
Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро
24/12/2016 в 16:47
Джошуа Киммих, Ренату Саншиш и Самуэль Умтити стали прорывом года в Лиге чемпионов
13/12/2016 в 14:24
Арсен Венгер: «Бог создал мир за 7 дней, а этот сезон – как седьмой день для нас»
12/12/2016 в 22:24
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик: «Мы не боимся никого, даже «Реал» с Криштиану Роналду»
12/12/2016 в 20:26
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер: «Нынешний «Арсенал» – самый сильный за последние годы»