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«Реал» и «Барселона» возглавляют сводную таблицу за всю историю Лиги чемпионов

«Реал» и «Барселона» возглавляют сводную таблицу за всю историю Лиги чемпионов
Eurosport

12 ч. назад

«Спартак» занимает 30-е место.

Испанские гранды лидируют в зачете самых успешных клубов в истории Лиги чемпионов. Таблица, в которой учитывались результаты команд (2 балла за победу и 1 за ничью), мадридцы опережают каталонцев на пять очков (319 против 314). Третье место у мюнхенской «Баварии» (284 балла).

В таблице из 37 команд есть три клуба с постсоветского пространства: киевское «Динамо» заняло 21-ю позицию (85 очков), «Шахтер» – 26-й (65), а московский «Спартак» – 30-й (57), сообщает русскоязычный твиттер UEFA.

  • «Реал» – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству побед в турнире (11).
  • «Барселона» – 5-кратный обладатель титула.

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