AFP

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пропустит игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Рибери пропустит игру с «Арсеналом» из-за травмы
Eurosport

9 мин. назад

Француз опять в лазарете.

Рибери получил мышечную травму, из-за которой пропустит от 3 до 4 недель. Француз не сыграет с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Первый матч пройдет 15 февраля в Мюнхене, ответный – 7 марта.
  • В чемпионате Германии-2016/17 Франк провел 13 матчей, забил 2 мяча и выполнил 7 ассистов.
  • В 2016-м 33-летний француз из-за травм пропустил 49 дней и 9 матчей «Баварии».

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