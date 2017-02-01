Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Я скучаю по Лиге чемпионов»

Пути португальца и главного клубного турнира Европы расходятся в течение двух последних сезонов. В сезоне-2015/16 Жозе пролетел мимо ЛЧ с «Челси», а потом принял «МЮ», который не пробился в турнир. Затянувшаяся серия заставила Моуринью страдать. «Я скучаю по Лиге чемпионов. Каждый матч, который я пропускаю в турнире означает, что мое невероятное число игр там не увеличивается.

Я самый молодой тренер в клубе-100 (количество матчей в Лиге чемпионов). Я расстраиваюсь из-за каждого пропущенного матча», – сообщил португалец Independent.

Жозе заявил, что всерьез рассматривает возможность пробиться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

Моуринью дважды взял Лигу чемпионов: в сезоне-2003/04 c «Порту» и в сезоне-2009/10 с «Интером».

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ шестым, отставая от лигочемпионского места на 5 очков.

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