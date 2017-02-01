Imago

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Я скучаю по Лиге чемпионов»

Моуринью: «Я скучаю по Лиге чемпионов»
Eurosport

45 мин. назад

Двукратный победитель турнира открыл душу.

Пути португальца и главного клубного турнира Европы расходятся в течение двух последних сезонов. В сезоне-2015/16 Жозе пролетел мимо ЛЧ с «Челси», а потом принял «МЮ», который не пробился в турнир. Затянувшаяся серия заставила Моуринью страдать. «Я скучаю по Лиге чемпионов. Каждый матч, который я пропускаю в турнире означает, что мое невероятное число игр там не увеличивается.

Я самый молодой тренер в клубе-100 (количество матчей в Лиге чемпионов). Я расстраиваюсь из-за каждого пропущенного матча», – сообщил португалец Independent.

Жозе заявил, что всерьез рассматривает возможность пробиться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

  • Моуринью дважды взял Лигу чемпионов: в сезоне-2003/04 c «Порту» и в сезоне-2009/10 с «Интером».
  • После 22 туров «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ шестым, отставая от лигочемпионского места на 5 очков.

Таблица чемпионата Англии

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Овечкин с Кузнецовым постарались голами для «Вашингтона», но этого было мало

02:33
Популярные видео
Вратарь «Оттавы» Кондон решил исход встречи с «Флоридой» диким привозом
 712 просмотров6 ч
«Миннесота» раздела «нефтяников» и вплотную приблизилась к «Вашингтону»
 39 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пропустит игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
2
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Я скучаю по Лиге чемпионов»
3
«Реал» и «Барселона» возглавляют сводную таблицу за всю историю Лиги чемпионов
4
Финт Зизу. Почему «Реал» при Зинедине Зидане все меньше похож на «галактикос»
5
«Арсенал» никогда не проходил «Баварию» и еще 28 фактов о парах 1/8 финала Лиги чемпионов
42 мин. назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Я скучаю по Лиге чемпионов»
Вчера в 17:16
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пропустит игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
23/01/2017 в 19:42
«Реал» и «Барселона» возглавляют сводную таблицу за всю историю Лиги чемпионов
19/01/2017 в 17:28
Игрок «Реала» Дани Карвахаль рискует пропустить первый матч против «Наполи»
12/01/2017 в 21:29
«МЮ» стал лидером среди клубов с чистым долгом, ЦСКА – в десятке
05/01/2017 в 20:02
Криштиану Роналду, Лионель Месси, Антуан Гризманн и Джанлуиджи Буффон вошли в команду 2016 года УЕФА
03/01/2017 в 23:32
Фанаты «Челси» получили условные сроки за расизм в парижском метро
24/12/2016 в 16:47
Джошуа Киммих, Ренату Саншиш и Самуэль Умтити стали прорывом года в Лиге чемпионов