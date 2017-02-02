AFP

AS: полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может сыграть против «Наполи»

AS: Бэйл может сыграть против «Наполи»»
Eurosport

6 ч. назад

Игроки мадридского клуба постепенно выздоравливают.

Бэйл приступил к беговым тренировкам в зале и приблизился к полному возвращению в строй.

В мадридском клубе не исключают, что валлиец успеет вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который пройдет в Мадриде 15 февраля, передает AS.

  • Бэйл повредил голеностоп в конце ноября и прошел через операцию.
  • В 16 матчах сезона-2016/17 Гарет забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
  • В лазарете «Реала» остаются Пепе, Марсело, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич и Хамес Родригес.

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