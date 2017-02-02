AFP
AS: полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может сыграть против «Наполи»
Игроки мадридского клуба постепенно выздоравливают.
Бэйл приступил к беговым тренировкам в зале и приблизился к полному возвращению в строй.
В мадридском клубе не исключают, что валлиец успеет вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который пройдет в Мадриде 15 февраля, передает AS.
- Бэйл повредил голеностоп в конце ноября и прошел через операцию.
- В 16 матчах сезона-2016/17 Гарет забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
- В лазарете «Реала» остаются Пепе, Марсело, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич и Хамес Родригес.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте