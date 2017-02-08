AFP

Игрокам «Наполи» запретили пиццу перед играми с «Реалом» в Лиге чемпионов

Игрокам «Наполи» запретили пиццу перед играми с «Реалом»
Realmadrid.ru

49 мин. назад

Такая жертва должна помочь неаполитанцам пройти «Мадрид».

Медицинский штаб «Наполи» прописал для игроков строгую диету, которая вступит в силу с 10 февраля. Игрокам «Наполи» строго запрещено есть пиццу во время подготовки к игре.

Обычно футболистам можно есть сыр и помидоры, насыщенные углеводами, при условии, что они не принимают эту пищу в течение 48 часов перед матчем, но сейчас медперсонал неаполитанского клуба выразился абсолютно ясно: чтобы игроки выложились на «Сантьяго Бернабеу» по максимуму, на классическую неаполитанскую пиццу будет наложен запрет.

Также до матчей с «Реалом» неаполитанцам строго запещено употребление алкоголя.

  • Наполи и «Реал» сыграют в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Первая игра пройдет в Мадриде 15 февраля, вторая – в Неаполе 7 марта.

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