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Хавьер Маскерано получил травму бедра и пропустит первый матч с «ПСЖ»

Маскерано получил травму бедра и пропустит первый матч с «ПСЖ»
Eurosport

23 мин. назад

А, возможно, и второй.

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано не сыграет с «Пари Сен-Жермен» из-за травмы. После тренировочной сессии в среду каталонский клуб сообщил, что бывший игрок «Ливерпуля» растянул мышцы бедра на левой ноге. Медицинский штаб «Барселоны» пока не сообщил официальные сроки восстановления Хавьера, но предполагается, что защитник пропустит 2-3 недели. Об этом сообщает Marca.

Он точно пропустит первый матч «Барселоны» против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, который состоится 14 февраля, но, возможно, успеет восстановиться к ответной встрече. В чемпионате Испании аргентинец точно не сыграет с «Алавесом» и «Леганесом».

  • Хавьер Маскерано принял участие в 15 турах Ла Лиги в сезоне-2016/17.
  • На его счету 0 голов и 0 ассистов в чемпионате Испании в сезоне-2016/17.

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