AFP

AS: игрок «Реала» Гарет Бэйл пропустит первую игру с «Наполи» в Лиге чемпионов

AS: Бэйл пропустит первую игру с «Наполи»
Eurosport

25 мин. назад

Поездка на «Сантьяго Бернабеу» все меньше пугает итальянцев.

«Надеюсь, Гарет восстановится к ответной игре. Хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. У него все здорово получается на поле, и ему теперь нужно больше тренировок с командой. Я на него рассчитываю», – сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, которого цитирует AS.

  • Бэйл повредил голеностоп в конце ноября и прошел через операцию.
  • В 16 матчах сезона-2016/17 Гарет забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
  • «Реал» примет «Наполи» 15 февраля. Ответная встреча состоится в Италии 7 марта.
  • В лазарете мадридского клуба находятся Даниэль Карвахаль, Лука Модрич и Хамес Родриес.

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