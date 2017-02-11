Чиро Феррара: «Зинедин Зидан сделал «Реал» итальянским»

«Мой друг Зидан уже итальянизировал «Реал», найдя правильный баланс в защите. На «Бернабеу» против «Наполи» «Реал» будет играть в свой футбол, сомнений нет. Но если они дадут слишком много пространства сопернику в Неаполе, то будет весело. Убежден, что Зизу в этом противостоянии сыграет еще более по-итальянски.

Два футболиста станут ключевыми для «Наполи»: Хосе Кальехон и Рауль Альбиоль. Оба играли в «Реале», и они покажут партнерам, что нужно преодолеть волнение и страх перед большими играми», – цитирует Феррару Goal.com.

Феррара и Зидан вместе выступали за «Ювентус» на рубеже 1990-2000-х.

«Реал» примет «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля.

Ответная игра состоится в Неаполе 7 марта.

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