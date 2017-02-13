Форвард «Реала» Альваро Мората: «Хочу больше игрового времени»

«Я счастлив и хочу побеждать в «Реале». Но не буду врать – я хотел бы больше игрового времени.

Мы должны побороться за победы в Примере и Лиге чемпионов. А там уже и станет ясно, рассчитывает ли на меня тренер или нет.

«Наполи» здорово держит мяч, и наличие в составе Кальехона, Гамшика и Инсинье делает эту команду очень опасной. В этом сезоне они не борются за чемпионство, что позволит им сосредоточиться на еврокубках и стать еще сильнее.

Когда я выступал за «Ювентус», нам всегда с трудом давались победы над «Наполи». Уверен, в предстоящих матчах неаполитанцы будут биться насмерть», – цитирует Морату AS.

«Реал» примет «Наполи» 15 февраля. Ответная 1/8 финала ЛЧ пройдет в Неаполе 7 марта.

В сезоне-2016/17 Мората забил 10 голов в 27 матчах.

В стартовом составе Альваро выходил 11 раз и только трижды провел на поле все 90 минут.

Турнирная таблица Ла Лиги

Турнирная таблица Серии А

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