AFP

Форвард «Реала» Альваро Мората: «Хочу больше игрового времени»

Мората: «Хочу больше игрового времени»
Eurosport

5 мин. назад

Испанец до сих пор не понял, рассчитывает ли на него Зинедин Зидан.

«Я счастлив и хочу побеждать в «Реале». Но не буду врать – я хотел бы больше игрового времени.

Мы должны побороться за победы в Примере и Лиге чемпионов. А там уже и станет ясно, рассчитывает ли на меня тренер или нет.

«Наполи» здорово держит мяч, и наличие в составе Кальехона, Гамшика и Инсинье делает эту команду очень опасной. В этом сезоне они не борются за чемпионство, что позволит им сосредоточиться на еврокубках и стать еще сильнее.

Когда я выступал за «Ювентус», нам всегда с трудом давались победы над «Наполи». Уверен, в предстоящих матчах неаполитанцы будут биться насмерть», – цитирует Морату AS.

  • «Реал» примет «Наполи» 15 февраля. Ответная 1/8 финала ЛЧ пройдет в Неаполе 7 марта.
  • В сезоне-2016/17 Мората забил 10 голов в 27 матчах.
  • В стартовом составе Альваро выходил 11 раз и только трижды провел на поле все 90 минут.

Турнирная таблица Ла Лиги

Турнирная таблица Серии А

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Тина Мазе: «Линдси Вонн проиграла скоростной спуск из-за агрессии»

02:20
Популярные видео
Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме
6 471 просмотров19 ч
Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке
2 074 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться