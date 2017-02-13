Ужасное фото травмы Данило, которая все-таки не серьезная

Защитник «Реала» повредил голеностоп в матче с «Осасуной» и покинул поле на 57-й минуте в сопровождении врачей. Футболиста доставили в госпиталь в Памплоне, а главный тренер мадридцев Зинедин Зидан выразил опасение в потере Данило на длительный срок.

Но врачи не выявили у бразильца никаких серьезных повреждений. Данило отделался несколькими рассечениями и уже 15 февраля сможет принять участие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», передает Marca.

Ко встрече с «Наполи» полностью восстановились Марсело, Хамес Родриес, Дани Карвахаль и Лука Модрич. Первые двое сыграли против «Осасуны».

Единственной потерей «Реала» остается Гарет Бэйл, который должен поправиться к ответному матчу (7 марта).

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