From Official Website

УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов-2016/17

УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов-2016/17
Eurosport

10 мин. назад

Дизайн Finale Cardiff навеян валлийским драконом.

УЕФА презентовал мяч Finale Cardiff, которым будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов-2016/17.

«Дизайн навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом. Символ мощи и силы в кельтской мифологии олицетворяет страсти, которые будут бушевать в решающих стадиях главного еврокубка», – говорится в заявлении УЕФА.

  • Мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная с 14 февраля, когда состоятся встречи «Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд) и «Пари Сен-Жермен» – «Барселона».
  • Финал Лиги чемпионов пройдет на «Национальном стадионе» в Кардиффе 3 июня.

Календарь Лиги чемпионов

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Изобилие кровавого фарша. Это все, что вам нужно знать о матче «Нэшвилла» с «Далласом»

02:53
Популярные видео
Вратарь «Баффало» напихал игроку «Ванкувера», за что «Кэнакс» накидали ему 4 шайбы
 68 просмотров3 ч
Коллективный сэйв от Бюрки, перекладины и Гинтера плюс еще 4 дичайших спасения немецкого уикенда
 372 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться