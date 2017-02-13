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УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов-2016/17
Дизайн Finale Cardiff навеян валлийским драконом.
УЕФА презентовал мяч Finale Cardiff, которым будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов-2016/17.
«Дизайн навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом. Символ мощи и силы в кельтской мифологии олицетворяет страсти, которые будут бушевать в решающих стадиях главного еврокубка», – говорится в заявлении УЕФА.
- Мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная с 14 февраля, когда состоятся встречи «Бенфика» – «Боруссия» (Дортмунд) и «Пари Сен-Жермен» – «Барселона».
- Финал Лиги чемпионов пройдет на «Национальном стадионе» в Кардиффе 3 июня.
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