Намотай, Ус. Как новичок дортмундской «Боруссии» устраивает революцию в дриблинге

Томас Тухель никогда не скрывал, что «Барселона» Пепа Гвардиолы – его ориентир в профессии. Стремление подражать лучшему, на его взгляд, коучу мира добралось даже до мелочей – тренировочных упражнений, которые молодой специалист ввел в «Боруссии».

Естественно, тактические идеи Тухеля в Дортмунде тоже имеют сходство с принципами Гвардиолы. Особенно заметно это было на старте прошлого сезона, когда команды Томаса и Пепа выкатили почти идентичный прием: «Бавария» и «Боруссия» создавали численное преимущество на определенном участке поля, выманивали на себя соперника, после чего переводили мяч на оголенный фланг – игрок, подхватывавший диагональную передачу, оказывался свободен для обыгрыша один в один.

Существенное отличие в подходах выражалось лишь в одном: если «Мюнхен» выводил на простор вингера (Косту и реже Комана), то «Дортмунд» – крайнего защитника (Гинтера, Пишчека или Шмельцера). Объяснялось это тем, что Гвардиола привлекал к розыгрышу мяча ложных фулбеков , а в «Боруссии» аналогичные функции выполняли инвертированные вингеры (Мхитарян, Кагава, Ройс), открывавшие бровку для партнера.

Добиться стопроцентного соответствия Тухель пытался летом: проводив Гвардиолу в Англию, Томас пригласил сразу двух дриблеров – Эмре Мора и Усмана Дембеле. Адаптация турка затянулась, а вот француз заказал билет в старт с самого начала сезона. Требования были предсказуемы: огибать край поля, с пользой применять технику и доставлять мяч в штрафную.

Первые семь матчей в основе в рамках Бундеслиги Дембеле провел именно на фланге: шесть – слева, еще один – справа. Так Усман наигрывался в роли Косты примерно до ноября, пока Тухель не свернул планы – «Боруссия» слишком медленно развивала атаки через центр, не справившись с потерей Матса Хуммельса и Илкая Гюндогана.

Пример «Тоттенхэма» показывает: если у команды проблемы с продвижением мяча, их можно компенсировать индивидуальными качествами игроков. На «Уайт Харт Лейн» в дело вступают длинные передачи Тоби Алдервейрелда и обводки Муссы Дембеле. Тухель обратился за просьбой к однофамильцу бельгийского опорного – для Усмана последовал резкий перевод в центр поля.

Пять последних матчей в старте Дембеле отыграл именно в середине: четыре – на позиции десятки, еще один – просто полузащитником. Его обязанности уже не включают только проходы по краю: Тухель требует француза разбивать прессинг соперника за счет дриблинга, оттягиваться под передачи из глубины и прорываться с мячом ближе к штрафной. Грубо говоря, разгружать Юлиана Вайгля – 21-летнего опорника, на которого свалилась вся тяжесть от ухода лидеров.

На призыв тренера Усман откликнулся с энтузиазмом: в его арсенале появились умные открывания по «слепой стороне» (так сайт Spielverlagerung называет смещения в невидимую для соперника зону для приема мяча) и зрелые решения. «На Дембеле сваливается много ответственности, но он осторожно действовал в тех ситуациях, когда дриблинг был бы неуместен», – похвала от Тухеля после декабрьской победы над «Гладбахом» (4:1).

К этим качествам Усман постепенно приобретает еще один ценный навык – последний пас. Когда атака «Дортмунда» доходит до штрафной, Дембеле предпочитает исключительно вертикальную передачу: щеглу часто не хватает точности, но стремление всякий раз разрезать оборону соперника и обострить выпад заслуживает одобрения.

«Мы в восторге от его смелости, темпа и контроля мяча. Усман из тех игроков, которые на высоком уровне сочетают дриблинг, передачи и создание свободного пространства. Для меня большое удовольствие работать с ним, мы надеемся, что предоставим ему подходящую среду для роста», – отмечал Тухель.

Слова тренера идеально дополняет статистика: Дембеле лидирует в «Боруссии» по ассистам (13, у ближайшего преследователя – 7) передачам под удар (1,7 за матч), передачам вразрез (0,2 за матч) и удачным обводкам (3,4 за матч). Чтобы эксперимент был признан на 100 процентов удачным, Усману не хватает лишь предельной надежности (худшая точность пасов в команде, 64,1%) и верной оценки ситуации (2 результативные ошибки в сезоне).

Промежуточный итог поражает уже сейчас: в 19 лет Дембеле может развиваться разными путями – либо в сторону высококлассного дриблера, либо в сторону высококлассного плеймейкера.

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