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Криштиану Роналду два дня не тренировался в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи»

Роналду два дня не тренировался в общей группе перед матчем с «Наполи»
Eurosport

45 мин. назад

Португалец зависал в одиночестве в тренажерном зале.

Нападающий «Реала» отсутствовал на тренировках в общей группе в воскресенье и понедельник. Причиной стал ушиб правой ноги в матче 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:1). Португалец тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале, но несмотря на это примет участие в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 января на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.

  • В Лиге чемпионов-2016/17 на счету Роналду 2 гола и 4 голевые передачи.
  • Ответный матч 1/8 турнира «Наполи» и «Реал» проведут 7 марта в Италии.

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