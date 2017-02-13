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Игрок «Бенфики» пропустит матч против «Боруссии» из-за красной карточки, полученной в 2015 году

Игрок «Бенфики» пропустит матч против «Боруссии» из-за красной карточки, полученной в 2015 году
Eurosport

1 час назад

Андрия Живкович – победитель по жизни.

Действующие чемпионы Португалии сыграют с «Боруссией» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Первый матч состоится 14 февраля на «Эштадиу да Луж», в котором не сыграет полузащитник португальского клуба Андрия Живкович. Серб пропустит встречу из-за красной карточки, полученной 15 декабря 2015 года: будучи игроком «Партизана», Живкович удалился в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Аугсбурга», сообщает O Jogo.

  • На счету Живковича 1 голевая передача в 7 матчах чемпионата Португалии.
  • Серб перешел в «Бенфику» летом 2016 года.
  • «Бенфика» второй год подряд играет в плей-офф Лиги чемпионов.
  • «Орлы» дважды играли с «Боруссией» Кубке чемпионов в 1963 году. Обе команды имеют по победе.

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