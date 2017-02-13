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Тьяго Силва не сыграет против «Барселоны» в матче 1/8 Лиги чемпионов

Силва не сыграет против «Барселоны»
Eurosport

1 час назад

Ужасная потеря для «ПСЖ».

Причиной отсутствия защитника стала мышечная травма. Бразилец не принимал участия в тренировке команды и пропустит первую встречу, которая состоится 14 февраля на «Парк де Пренс». Кроме Силвы у «ПСЖ» из-за перебора карточек не сыграет Тьяго Мотта.

У «Барселоны» из-за повреждений матч пропустят Алеиш Видаль, Арда Туран и Хавьер Маскерано.

  • Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года, куда он перешел из «Милана».
  • В чемпионате Франции-2016/17 на счету защитника 19 матчей и 3 гола.

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