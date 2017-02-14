Малышка на миллиард. Что превратит «Барселону» в платиновый слиток

Манель Арройо – один из негодяев, отвечающих за бессонницу каталонских бабушек. Этот мужчина разрезает ночные улицы Барселоны на бешеном байке, но ненавидеть его рейды нужно с особым презрением. Манель не влился в клуб жужжащих суицидников – он создал его, сколотив огромное состояние.

Арройо – идейный вдохновитель и действующий функционер Moto GP, самого успешного мотоциклетного чемпионата в истории. Его контора начиналась с 12 фанатиков. Сегодня в серию вовлечено более 300 топовых специалистов (речь только о штатных сотрудниках). Но при чем тут «Барселона» и Месси?

Манель разменял свободное время на главную маркетинговую цель «блауграны» – стать первым футбольным клубом с годовым доходом в миллиард евро. Ради фетиша «Барса» пошла на чудовищную зарплатную ведомость для помощников Арройо. Половину из 20 миллионов евро в год получают сам босс и Франческо Кальво. Точнее, его изворотливый язык.

Кальво – итальянец со странным хобби разведения рачков и абсолютными навыками обольщения. За 2016-й этот человек привел в «Барселону» 15 могучих спонсоров. Доход от них подрос на смешные 5,4% (со 151 до 159 млн евро), но уже через два года профит порвет стратосферу вместе с самолюбием болельщиков «Реала».

Главный успех маркетинг-менеджеров – дружба с онлайн-магазином Rakuten и экипировочным концерном Nike. «Барса» обратилась к интернет-торговцам осознанно. Сотрудничество с виртуальными ритейлерами снижает затраты на строительство реальных магазинов (которых «блаугране» нужно великое множество) и прокладывает доступ в специфичные регионы, где витрины принято разбивать.

Иными словами, это безопасный и антигеморойный путь распространения атрибутики. В 2016 году «Барса» продала футболок и магнитиков на 300 миллионов евро, но расходы на почту и посредники в сети пощипали прибыль. Теперь они не просто бесплатны: Rakuten все сделает сам и заплатит 55 миллионов евро за сезон (плюс бонусы за турнирные успехи), чтобы покрасоваться на груди MSN.

Nike пошел еще дальше. Американцы светятся с двумя мощнейшими спортивными брендами: «Реалом» и «Барселоной». Вербовать мадридцев оптом пока бесполезно, да и не нужно (одного Криштиану хватает), а вот ребята из Каталонии открыты настежь. «Лого на джерси, любые фотосессии и рекламные акции. Карт-бланш в дизайне тренировочных комплектов и масса других свобод. Nike ведет себя как господин. Сколько это стоит? 133 миллиона евро за футбольный год», – не скрывает гордости разводчик рачков Кальво.

Подобная сумма будет капать в сине-гранатовую казну с сезона-2018/19. Nike не сошел с ума – именно тогда Примера заключит контракты с телекомпаниями на 1,68 миллиарда евро. Матчи «Барсы» проникнут даже в беднейшие страны Африки (но Россия все равно под вопросом), и футболки с заветной галочкой хлынут с прилавков в режиме цунами.

Сама «Барселона» отхватит 650 миллионов евро от бродкастеров. Треть от этого безумия прилетит за парочку Эль Класико в чемпионате (следующим летом каталонцы получат 200 млн за все туры). «В борьбе за трофеи «Барселона» не может дружить с «Мадридом», но как только матч заканчивается, мы сотрудничаем и конкурируем по-товарищески, чтобы становиться круче каждый день», – снова заговаривает зубы Франческо.

Матчи с «Реалом» привлекают телеаудиторию, соразмерную рубкам в финале Лиги чемпионов. И только они способны по-настоящему разжечь камерный «Камп Ноу». Отвратительная тишина на большинстве игр «Барсы» повисает из-за засилья туристов на трибунах. «Иногда мне кажется, что у нас не бывает домашних туров. Хочется, чтобы болельщики кричали не только после голов, а они лишь снимают тебя на айфоны», – жаловался Иньеста. Но у клубных боссов другие ценности.

«Наша арена – одна из главных достопримечательностей Испании, и клуб собирается усилить этот образ. Поэтому мы перестроим «Камп Ноу», сохранив его идентичность, а не возведем новый дом для «Барселоны», – объясняет только что слезший с байка мужчина. Реконструкция отнимет у «блауграны» 600 миллионов евро и закончится к началу сезона-2021/22. Уже через год траты окупятся и сделают «сине-гранатовых» миллиардерами.

Годовой доход «Барселоны» в сезоне-2021/22

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