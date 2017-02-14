«ПСЖ» – «Барселона»: перед матчем

Катарские шейхи приобрели «ПСЖ» в мечтах о Лиге чемпионов, но денежные вливания не приносят больших дивидендов в еврокубке. Четвертый сезон подряд Париж встречает плей-офф ЛЧ: французский гранд обязательно проходит в четвертьфинал, но там его выступление заканчивается. Сейчас команде Унаи Эмери будет невероятно сложно пробиться даже в 1/4 финала, ведь на пути «Барселона».

Каталонцы снятся тренеру «ПСЖ» в кошмарах: в 23 играх против «сине-гранатовых» Унаи Эмери победил лишь раз, проиграв 16 встреч. При Лоране Блане у парижан тоже все было плохо, и пройти «Барсу» французу не удалось.

В чемпионате Франции дела у «ПСЖ» наконец пошли в гору. После шести побед в семи последних матчах (при одной ничьей) столичный клуб взобрался на вторую строчку и проигрывает «Монако» всего 3 балла. У «Барсы» все сложнее: команда Энрике уверенно набирает очки и отстает от «Реала» лишь на одно, но у «Мадрида» гандикап в две дополнительные игры.

«ПСЖ» обязательно пропускал от «Барсы» в последних девяти матчах между командами. Сыграть на ноль «Парижу» будет еще сложнее: лазарет команды пополнил капитан Тьяго Силва, которого должен заменить 21-летний Преснель Кимпембе. Под вопросом участие в матче Анхеля ди Марии и Лэйвена Курзавы, а вот Хавьер Пасторе залечил травму и рвется в бой. Из-за дисквалификации битву пропустит Тьяго Мотта.

У «Барсы» тоже есть проблемы: Арда Туран травмировал пах, Алеиш Видаль пропустит пять месяцев из-за повреждения голеностопа, а Хавьер Маскерано потянул заднюю.

Кто что сказал

Луис Энрике, главный тренер «Барселоны»: «Последние несколько недель «ПСЖ» играл на высоком уровне. Нам необходимо сыграть еще лучше и победить. Обе команды преследуют одну цель, но мы постараемся взять мяч под контроль и создать как можно больше моментов. У нас хорошие воспоминания об этом стадионе и об этой команде. Но легко не было и не будет. «ПСЖ» в тех матчах ни в коем случае не сдавался и бился до конца. Они досконально нас знают» (официальный сайт УЕФА).

Андре Гомиш, полузащитник «Барселоны»: «У «ПСЖ» есть классные игроки. Златан уже в другом клубе, но у них сильная средняя линия. У них оптимальный состав, они давно не испытывают трудностей в чемпионате. Мы готовы. Подходим к этому матчу без нервов».

Унаи Эмери, главный тренер «ПСЖ»: «В наше время все команды прекрасно знают друг друга. «Барселона» явно отлично проанализировала «ПСЖ», а мы изучили ее. Я провел массу встреч с «Барсой». Это хороший шанс для нас и для нее. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто лучше сыграет тактически и выиграет дуэли на поле».

Эдинсон Кавани, форвард «ПСЖ»: «Это год перемен, и на адаптацию требуется какое-то время, но «ПСЖ» сейчас все равно силен. Нам противостоит грозный соперник, но мы сфокусированы на работе над собой. Знаем, что надо делать. Победа приблизит нас к цели. Мы понимаем, что должны проявить предельную самоотдачу, чтобы добиться победы».

Цифры говорят

«Барса» выиграла три последних матча против «ПСЖ» с общим счетом 8:2.

В девяти матчах против «Барсы» «ПСЖ» ни разу не сыграл на ноль.

Каталонцы выиграли девять из последних 11 матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Месси забил 10 мячей на групповом этапе ЛЧ-2016/17.

Неймар забил 5 мячей в четырех играх против «ПСЖ».

Унаи Эмери выиграл лишь один из 23 матчей против «Барселоны». У экс-тренера «Валенсии» и «Севильи» 6 ничьих и 16 поражений.

Люди в черном

Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. 36-летний рефери работал на Суперкубке УЕФА-2017, в котором «Реал» обыграл «Севилью». В ЛЧ-2016/17 поляк обслуживал встречи «Рома» – «Порту», «Атлетико» – «Бавария», «Лион» – «Ювентус» и «Реал» – «Боруссия». В этих играл Марчиняк показал 15 желтых и 1 красную карточку.

Котировки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 3,4

Ничья: 3,5

Победа «Барселоны»: 2,1

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Барселона»

Матч «ПСЖ» – «Барселона» начнется в 22:45 (мск). Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию игры.

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