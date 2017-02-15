Сон Лоренцо. Как «Наполи» взгреть «Реал» и удивить весь мир

Провоцируй «Реал» на прессинг

, чтобы оказать достойное давление. Зинедин Зидан не любит затрагивать тактику на пресс-конференциях, но после победы над «Реалом Сосьедад» признал: его не устраивал прессинг в первом тайме. Проблема «Мадрида» была связана не с работоспособностью отдельных игроков, а с плохой компактностью. Команда Эусебио Сакристана легко выводила мяч со своей половины – расстояние между игроками «Реала» было, чтобы оказать достойное давление.

В этом плане «Наполи» – одна из лучших команд в чемпионатах топ-5 по вскрытию недостатка «Мадрида». Парни Маурицио Сарри создают максимальное количество треугольников (способствует схема 4-3-3), а короткими перепасовками олицетворяют фразу Хуанма Лильо (крестного отца Пепа Гвардиолы): «Все намного проще, когда преодолеваешь первую волну прессинга».

Выманивай Каземиро на фланг

После прохождения прессинга «Наполи» приступает к позиционному нападению – как правило, через левый фланг. На этом краю команда Сарри проводит 39% атак, на противоположном – всего 30%. Такой перекос вытекает из интересного маневра Марека Гамшика: изначально словак действует в центре поля, но в процессе игры меняется позициями с Лоренцо Инсинье и создает численное преимущество на фланге итальянца.

В контексте игры с «Реалом» немаловажный ход: последние соперники «Мадрида» тоже разбивали лагерь с края. Тренд отчасти объясняется последними экспериментами Зидана – француз обращается к расстановкам, которые предусматривают только одного игрока на фланге (3-5-2 или 4-4-2 с ромбом) и, соответственно, оставляют эту зону уязвимой. В такой ситуации силы компенсирует Каземиро – его провоцируют на смещение к краю, иначе соперник разыграет перевес и доведет его до момента.

Желание бразильца помочь не ведет к неприятностям само по себе – в конце концов, страховку никто не отменял. Трудности для «Реала» возникают по другой причине: партнеры Каземиро по центру поля не подстраиваются под его движение, и опорная зона, как следствие, пустеет. Вместо того чтобы опуститься назад и занять место Каземиро, Тони Кроос и Матео Ковачич продолжают опекать прямого соперника и располагаются чересчур высоко.

Привлекай к атакам Мертенса

Кадровые проблемы заставили Сарри сделать из бельгийца ложную девятку – нападающего, шныряющего по всему фронту атаки. Среди прочего Мертенс умно оттягивается в глубину поля для приема мяча: если соперники «Реала» по Ла Лиге недостаточно хитры, чтобы оголить дыру в опорной, то Дрис на это способен. В среднем каждая 15-я передача Мертенса трансформируется в голевой момент для партнера – дарить ему свободу не рекомендуется.

Рафаэль Варан и Серхио Рамос обучены агрессивному отбору мяча – провалы в полузащите эти двое маскируют за счет смелых выдвижений наперерез. Проактивная манера защитников «Реала» может прикрыть свободную роль Каземиро и остановить Мертенса, но назвать этот рецепт идеальным против «Наполи» все равно нельзя. Подробности – ниже.

Используй диагонали на Кальехона

Хосе почти не принимает участие в розыгрыше мяча (помните про упор «Наполи» на левый фланг), но неплохо его завершает. Чаще всего это происходит после диагональных передач Гамшика: словак забрасывает мяч на дальнюю штангу, где его принимает именно Кальехон. Неслучайно, что Марек лидирует в «Наполи» по разрезающим передачам (0,2 за матч) и лонгболам среди атакующих игроков (5,5 за матч) – комбинация действительно редкая.

Фирменные рывки Кальехона за спину защитникам будут особенно полезны против «Реала»: если Рамос или Варан откликнутся на движение Мертенса, они оставят за собой пробел в линии обороны. «Наполи» может воспользоваться им разными способами: Кальехон – ворваться и подобрать мяч, Гамшик – прокинуть мяч через возникшую лазейку, если Хосе продолжит открываться на дальней штанге.

Если защитники «Реала» предпочтут удержать позиции, эффект домино сработает уже в пользу Мертенса: поскольку Рамос и Варан сосредоточены на врываниях Кальехона, бельгиец примет мяч и развернется к воротам «Мадрида». Безвыигрышная дилемма, которую Зидан в идеале вообще не должен допустить: желательно отладить механизм с самого первого пункта.

Более адекватные тексты Вячеслава Палагина:

Намотай, Ус. Как новичок «Боруссии» устраивает революцию в дриблинге

Модный лук. Почему Лукаку нельзя пускать в топ-клубы