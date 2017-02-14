Eurosport
«Если бы я ударил тебя, тебе пришел бы конец». Марадона едва не подрался с журналистом в Мадриде
Легендарного нападающего достали.
Конфликт между представителем прессы и Диего Армандо произошел в одном из ресторанов Мадрида перед матчем 1/8 Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». Спокойствие аргентинца и его семьи нарушили в тот момент, когда они покидали заведение. В процессе словестной перепалки Марадона бросил журналисту: «Если бы я ударил тебя, тебе пришел бы конец».
Конфликт завершился мирно, и никто не постадал.
- Первый матч между «Реалом» и Наполи» состоится 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
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