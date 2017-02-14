AFP
Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар начнут матч с «ПСЖ» в старте
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».
Состав «Барселоны» выглядит следующим образом:
Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Сержи Роберто, Жорди Альба, Андре Гомиш, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.
«ПСЖ» начнет матч с каталонцами в следующем сочетании:
Кевин Трапп, Томас Мёнье, Маркиньос, Пренель Кимпемпе, Лейван Курзава, Марко Верратти, Адриен Рабьо, Блез Матюиди, Анхель ди Мария, Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер.
- Первый матч пройдет в Париже и начнется в 22:45 (мск).
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