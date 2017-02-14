AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг выйдет в основе против «Бенфики»
«Бенфика» и «Боруссия» встречаются на «Стадиу да Луш» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бенфика»: Эдерсон, Нелсон Семеду, Луизао, Виктор Линделёф, Элизеу, Любомир Фейса, Пицци, Эдуардо Сальвио, Андре Каррильо, Рафа Силва, Костас Митроглу.
«Боруссия» Дортмунд»: Роман Бюрки, Лукаш Пишчек, Марк Бартра, Сократис Папастатопулос, Марсель Шмельцер, Юлиан Вайгль, Рафаэл Геррейру, Усман Дембеле, Марко Ройс, Эрик Дурм, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Текстовая трансляция матча «Бенфика» – «Боруссия»
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