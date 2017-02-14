«Челси», «Ювентус», «Бавария» и еще 20 клубов отправили скаутов на матч «Бенфика» – «Боруссия»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Боруссией» оказался интересен не только болельщикам. Встречу на «Стадиу да Луш» посетят скауты 23 европейских клубов, в числе которых представители «Арсенала», «Челси», «Манчестер Сити», «Ювентуса», «Интера», «Баварии».

Ответный матч между «Бенфикой» и «Боруссией» состоится 8 марта в Германии.

Eurosport.ru ведет текстовую трансляцию первого матча команд.

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