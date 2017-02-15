AFP
«ПСЖ» испепелил «Барселону», забив каталонцам 4 безответных мяча
В первом матче 1/8 финала парижане выиграли со счетом 4:0. Ответный пройдет на «Камп Ноу».
Голы:
1:0 – Анхель ди Мария, 18'
2:0 – Юлиан Дракслер, 40'
3:0 – Анхель ди Мария, 55'
4:0 – Эдинсон Кавани, 71'
- Отпраздноваший в день игры 29-летие Ди Мария впервые забил в Лиге чемпионов со штрафного.
- Дракслер забил за ПСЖ в дебютных матчах L-1, Кубка Франции и Лиги чемпионов.
- Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».
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