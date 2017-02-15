AFP

«ПСЖ» испепелил «Барселону», забив каталонцам 4 безответных мяча

«ПСЖ» испепелил «Барселону», забив каталонцам 4 безответных мяча
Eurosport

1 час назад

В первом матче 1/8 финала парижане выиграли со счетом 4:0. Ответный пройдет на «Камп Ноу».

ПСЖ – «Барселона» – 4:0

Голы:

1:0 – Анхель ди Мария, 18'

2:0 – Юлиан Дракслер, 40'

3:0 – Анхель ди Мария, 55'

4:0 – Эдинсон Кавани, 71'

  • Отпраздноваший в день игры 29-летие Ди Мария впервые забил в Лиге чемпионов со штрафного.
  • Дракслер забил за ПСЖ в дебютных матчах L-1, Кубка Франции и Лиги чемпионов.
  • Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».

Все новости Лиги чемпионов

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Проблемы Венгера, беспощадность «Барсы» и Мертенс против «Реала»

04:04
Популярные видео
Как Февр уделал Фалата и принес Франции золото в командных соревнованиях
 364 просмотров10 ч
Триумф Пинтуро в финальном заезде командных соревнований
 247 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться