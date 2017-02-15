«Барселона» впервые за 9 лет пропустила 2 гола в первом тайме в Лиге чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил дома «Барселону» (4:0), забив два гола в первом тайме. Последний раз «Барселона» уходила с поля, пропустив в первом тайме дважды, в 2008 году.

Тогда их два раза в стартовые 45 минут огорчил «Селтик». Встреча в Шотландии завершилась победой «сине-гранатовых» – 3:2.

В составе «ПСЖ» в первом тайме забивали Анхель ди Мария и Юлиан Дракслер.

Во втором еще по мячу в ворота каталонцев отправили Ди Мария и Эдинсон Кавани.

Ответная встреча пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

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