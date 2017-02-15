AFP

Португальская полиция атаковала фанатов «Боруссии» без объяснения причин

Португальская полиция атаковала фанатов «Боруссии» без объяснения причин
Eurosport

1 час назад

Беспредел.

Официальный твиттер фан-движения «Дортмунда» сообщил о том, что полицейские из Португалии, которые были обязаны обеспечить безопасность у стадиона.

В медиа появились фотографии пострадавших фанатов «Боруссии», а пользователи реддита писали о немецких комментаторах, которые в эфире рассказывали об агрессивном настрое по отношению к фанатам гостей и применении силы, правда, не вдаваясь в подробности.

  • Ранее появилась информация о том, что фанатов «Боруссии» не пускали на стадион в течение 30 минут, потому что билетная пропускная система на стадионе «Эштадиу да Луж» сломалась.

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