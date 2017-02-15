«Барселона» в последний раз не выходила в четвертьфинал ЛЧ в сезоне-2006/07

После крупного поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов шансы «Барселоны» на выход в следующий раунд турнира приблизились к нулю. В последний раз каталонцы покидали турнир в первом раунде плей-офф в 2006/07 году. Тогда «сине-гранатовые» проиграли по сумме двух встреч «Ливерпулю» (1:2; 1:0).

В матче с «ПСЖ» «Барселона» потерпела самое крупное поражение в Лиге чемпионов.

В составе «ПСЖ» в первом тайме парижского матча забивали Анхель ди Мария и Юлиан Дракслер.

Во втором еще по мячу в ворота каталонцев отправили Ди Мария и Эдинсон Кавани.

Ответная встреча пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

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